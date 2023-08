Gratka dla kolekcjonerów. NBP i bank Ukrainy wypuszczą nowe monety

Wspólna emisja kolekcjonerskich monet NBP i Narodowego Banku Ukrainy

Jak poinformował NBP, całkowity nakład zestawu monet wyniesie do 10 tys. sztuk, z czego 5 tys. wyprodukowane przez Mennicę Polską przeznaczone jest do sprzedaży przez NBP, a drugie 5 tys., wyprodukowane przez Wytwórnię Banknotów i Monet Narodowego Banku Ukrainy przeznaczone jest do sprzedaży przez NBU.