Groszówki zostaną. Możliwa za to ustawa o zaokrągleniu kwot

Monety o najniższych nominałach wciąż będą w obiegu. Ministerstwo Finansów nie ma w planach ich wycofania. Nie wyklucza za to zaokrąglania kwot.

Jedno- i dwugroszówki stanowią ponad połowę wszystkich monet w obiegu (54,8 proc.) - zauważa poseł Paweł Pudłowski w interpelacji do ministra finansów w sprawie ich wycofania z obiegu.

"Koszt produkcji jest dość wysoki, tym bardziej że jedno- i dwugroszówki znikają z obiegu. Trafiają do szuflad, słoików, często są gubione czy porzucane. Dlatego ciągle muszą być produkowane, by uzupełnić ubytki. I mimo tak dużej liczby miedziaków w naszych portfelach mają one wyraźnie niższą wartość łączną niż pozostałe monety czy banknoty" – pisze poseł.