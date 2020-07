Groźny wypadek na przejeździe. Kobieta w szoku przedziwnie tłumaczyła przyczynę

Chwilę po godzinie 10 szynobus Kolei Wielkopolskich relacji Poznań – Wolsztyn zderzył się na przejeździe kolejowym z samochodem osobowym. Do wypadku doszło w Szreniawie w gminie Komorniki.

Okoliczności wypadku bada policja. Prowadzący profil "Pociąg do Wielkopolski" na Facebooku twierdzą, że kobieta, która o własnych siłach wyszła z pojazdu, miała powiedzieć policjantom, że maszynista przed przejazdem zwolnił i dał sygnał dźwiękowy. Odniosła wrażenie, że ten ją przepuszcza, więc nie zatrzymała się przed przejazdem.

Wyjaśnił, że kobieta trafiła do szpitala i gdy jej stan się poprawi, będzie przesłuchana. Zwrócił uwagę, że po wypadku mogła być w szoku i takie słowa rzeczywiście mogły paść.

Przypominamy: na przejeździe kolejowym zawsze pierwszeństwo ma pociąg. Kierowca zawsze ma obowiązek zwolnić przed wjazdem na tory i upewnić się, że nic nie nadjeżdża. Nawet jeśli pociąg widzimy z daleka, nie należy się z nim ścigać. Zawsze trzeba brać pod uwagę różne nieprzewidziane okoliczności, na przykład to, że silnik zgaśnie na torach i będzie za późno, by go uruchomić i bezpiecznie zjechać.