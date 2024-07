Grzywna za upiększanie balkonu kwiatami. Kodeks mówi jasno

Kary za nieprawidłowe umieszczenie kwiatów

Zgodnie z art. 75 Kodeksu wykroczeń, każda osoba, która wystawia ciężkie przedmioty w nieodpowiedni sposób, może dostać grzywnę do 500 złotych lub naganę. Dodatkowo nieprawidłowe podlewanie roślin, które powoduje zalanie elewacji budynku, mienia lub przechodniów, również może zakończyć się mandatem. Art. 160 Kodeksu karnego mówi, że narażenie życia ludzkiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo lub ciężki uszczerbek na zdrowiu może skutkować karą pozbawienia wolności do 3 lat, a w przypadku nieumyślnego wykroczenia – grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku.