W niewoli kredytu. "Praca po 16 godzin dziennie na ratę. Wakacje? Nie pamiętam, kiedy byłam"

- Dzieje się tak dlatego, że oprocentowanie kredytów hipotecznych jest aktualizowane co trzy lub co sześć miesięcy — tłumaczy w rozmowie z finanse.wp.pl Jarosław Sadowski, analityk z Expandera. - Dodatkowo wyższa rata pojawia się miesiąc po tej aktualizacji, ponieważ dopiero wtedy trzeba opłacić wyższe odsetki. Niektórzy więc mieli tylko jedną, niewielką podwyżkę raty wynikającą z decyzji RPP w ubiegłego roku. Teraz, w kwietniu ich rata wzrośnie do dużo wyższego poziomu niż ten, do którego przyzwyczaili się w ostatnich latach - zaznacza.