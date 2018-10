Gwarancja najniższej ceny się przydała. Rainbow i TUI zwróciły klientom 2 mln zł

Zasada jest prosta: kupujesz wakacje niemal rok wcześniej i masz gwarancję, że nikt nie zapłaci mniej. A jeśli pojawi się promocja, to biuro podróży zwróci różnicę. W tym roku Rainbow i TUI oddały w ten sposób klientom aż 2 mln zł.

Nieco mniej pieniędzy w ramach gwarancji musiało zwrócić Rainbow. - Oddaliśmy klientom znacznie mniej niż milion złotych. Mieliśmy to ryzyko zaplanowane w budżecie, ale przyznaję, nie oszacowaliśmy go, bo sezon był marny – mówi „PB” Grzegorz Baszczyński, prezes biura Rainbow. - Największe różnice między cenami first minute zanotowaliśmy w czerwcu. To skutek mistrzostw świata w piłce nożnej, rewelacyjnej pogody i dużych obniżek u konkurentów.