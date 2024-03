Nowe usługi w mObywatelu. Wiele osób się ucieszy

- Pracujemy nad usługą, którą nazwaliśmy roboczo modułem "stłuczka". Chodzi o to, że kiedy ktoś z nas pada ofiarą zdarzenia drogowego niewymagającego wezwania policji, ale wymagającego wymiany danych, które potem będą przesłane ubezpieczycielowi, to wcale nie trzeba robić tego na papierze. Wystarczy wypełnić stosowny formularz w mObywatelu, wymienić się tożsamością z drugim uczestnikiem tejże stłuczki i w automatyczny, cyfrowy sposób takie dane powędrują zarówno do drugiej osoby, jak i do towarzystw ubezpieczeniowych - zaznaczył Wiceszef resortu cyfryzacji.