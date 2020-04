Handel bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebuje dostępu do nowych technologii

W czasie pandemii mocno zaostrzono procedury dotyczące czystości i higieny w sklepach. To wydarzenie bez precedensu w nowoczesnym handlu. Przestrzeganie nowych obostrzeń na najwyższym poziomie jest teraz niezbędne dla bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz sprawnego funkcjonowania sklepów. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że zasady pracy dynamicznie się zmieniają. Usprawnienia wymaga więc cały proces sprzedaży.

– Trzeba zauważyć, że przepisy dotyczące zachowywania bezpiecznego dystansu między ludźmi czy zasad higieny są zaostrzane z dnia na dzień. Dotyczą one zarówno pracowników, jak i klientów, co wpływa na całkowitą reorganizację pracy punktów sprzedaży. W momencie otwarcia sklepów tysiące pracowników muszą wiedzieć, jak postępować, choć zasady różnią się od tych obowiązujących jeszcze poprzedniego dnia – mówi Sebastian Starzyński, prezes firmy TakeTask.

Sieci powinny być bardziej elastyczne i gotowe do działania niż przed pandemią, ponieważ błyskawiczna reakcja na zmiany jest kluczowa dla ich działalności. Nowe procedury muszą być wprowadzane natychmiast i równomiernie we wszystkich placówkach. W tej sytuacji wsparciem dla sklepów może być technologia, która regularnie przypominałaby pracownikom o ważnych zadaniach.

– Wszystkie procedury, dotyczące np. utrzymania czystości i wpuszczania klientów do sklepów czy ich obsługi, można obecnie przekazywać za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Takie oprogramowanie pozwala też na weryfikację tego, czy zadania zostały prawidłowo wykonane. Jest to zdecydowanie szybszy i pewniejszy sposób niż stosowanie tradycyjnych rozwiązań, takich jak polecenie osobiste, e-mail czy kartka papieru z tabelą. W obecnej sytuacji to niemal konieczne narzędzie - stwierdza Krzysztof Badowski, partner w firmie doradczej PwC, odpowiedzialny za usługi dla sektora dóbr konsumenckich i handlu detalicznego.

Obecnie dostępne są już na rynku systemy i oprogramowanie delegujące zadania, a także zapewniające natychmiastową ocenę wyniku i obustronną informację zwrotną. Raportują też, kto np. z pracowników zapoznał się z najnowszymi wytycznymi przed przystąpieniem do pracy, co pozwala na stałą kontrolę.

– Obecnie wszyscy zmagają się z podwyższonym poziomem stresu, a szczególnie pracownicy sieci handlowych. Dobra organizacja sprawia, że ich praca staje się łatwiejsza. Nowe zadania wraz z instrukcjami natychmiast mogą trafiać wprost do osób odpowiedzialnych za pośrednictwem tego typu aplikacji. Bez szkolenia każdy może postępować według nowych wytycznych. Jest to ogromne ułatwienie - zaznacza Krzysztof Badowski.

Po integracji z serwisem zakupów internetowych aplikacja może dostarczać pracownikowi zadania zawierające listę produktów do skompletowania. Działanie to może zostać dołączone do codziennych obowiązków danej osoby, zwiększając wydajność całego systemu. A to z całą pewnością docenią również sami konsumenci.