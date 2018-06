Handel numerkami w kolejce. Kielecki urząd wzywa na pomoc staż miejską do walki z oszustami

Wokół Urzędu Miasta w Kielcach tworzą się gigantyczne kolejki. Ma to związek z rejestracją samochodów. Dochodzi do sytuacji, że niektórzy panowie specjalnie przychodzą wcześniej. Biorą numerki, a potem nimi handlują. Straż miejska zatrzymała właśnie jedną taką osobę. Podobno w zamian mężczyzna chciał 100 zł.

Jak informuje „kielce.wyborcza.pl”, UM Kielce ma ogromne problemy z rejestracją samochodów. Nowi właściciele mają na to 30 dni, co generuje tłumy interesantów. Nawet jeśli ktoś przyjdzie przed godz. 6 rano, to i tak nie może być pewny, że tego samego dnia zostanie obsłużony. Niektórzy chcą tą sytuację wykorzystać.