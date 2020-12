Handel. Zawiedzione dzieci i tłum rozwścieczonych rodziców. Tak skończyły się zakupy w e-sklepie Smyka

Smyk cały dla małych – głosi slogan słynnej polskiej marki. W tym roku zdaniem wielu rozżalonych rodziców firma zapomniała o swoim przyrzeczeniu danym dzieciom, punktualności i dobrych manierach. Rodzice żądają wyjaśnień, dlaczego zamówione przez internet zabawki nie dotarły do nich przed Wigilią? Firma konsekwentnie jednak milczy.

"Ekipo Smyka, gratuluje wam serdecznie: paczka, o której twierdzicie nadal, że dojdzie do mnie, zawierała klocki i auto dla 5-letniego chłopca z domu dziecka. Miał to być prezent składkowy od dzieciaków z klasy mojego syna. Pierwszy taki spersonalizowany, odpowiadający na jego marzenia, w jego życiu. Fajnie wam z tym?" – napisała na swoim profilu facebookowym pani Paulina ze Śląska, mama Krzysia.

Według pani Pauliny nie byłoby sprawy, gdyby firma jeszcze na etapie składania w sieci zamówienia ostrzegała klientów, że nie gwarantuje dostawy przed świętami. Tymczasem firma obiecywała do niemal ostatniej chwili, że dostawa będzie zrealizowana w ciągu 2-3 dni.

Pani Paulina podkreśla, że gdyby Smyk uczciwie poinformował, że nie jest w stanie dowieźć dziecku prezentu przed Wigilią, rodzice kupiliby chłopcu wymarzone klocki w innym sklepie. Byłby na to czas. A tak na inne opcje było już za późno. Były tylko nerwy, niepewność i popsute święta.

Mały chłopiec dostał swój wymarzony prezent dopiero po świętach. I to nie ze Smyka.

"Moje maluchy nie dostaną prezentu, który u was zamówiłem, pomimo waszej gwarantowanej dostawy przed świętami! – napisał na profilu Smyka na Facebooku pan Łukasz i dodał: "specjalnie zamawiałem w renomowanym sklepie, a nie gdzie indziej, aby prezenty na pewno doszły na czas!".

Zamiast zamówionych zabawek, dzień przed Wigilią, wieczorem, pan Łukasz dostał SMS, że paczka przyjdzie, ale… 29 grudnia. "Wstyd, niczego więcej u was nie kupię! Zdecydowanie nie polecam zakupów w tym sklepie" – zapowiedział zdenerwowany.

Pani Magdalena kupiła dziecku prezent w ostatniej chwili w innym sklepie. Kosztowało ją to dużo stresu, bo musiała na zakupy wybrać się do Warszawy. Jednak czego się nie robi, by nie zawieść dziecka. Te święta są w końcu dla najmłodszych.