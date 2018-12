Handlowe niedziele 2019. Zakupy zrobimy tylko 15 razy

Zakaz handlu wchodzi w 2019 r. w kolejną fazę - sklepy mają być otwarte tylko w ostatnie niedziele każdego miesiące. Są jednak wyjątki - w niektóre miesiące sklepy w niedziele mogą się otworzyć nawet trzy razy. Niewykluczone też, że w 2019 r. zamknięte będą musiały pozostać sklepy, które świadczą usługi pocztowe.

Handlowe niedziele 2019. Świąteczne wyjątki

Wprowadzając zakaz handlu pomyślano jednak o świątecznych miesiącach - wtedy to w końcu klienci wyjątkowo często ruszają na zakupy, a i dla handlu to okres prawdziwych żniw. Zarówno więc w kwietniu, jak i w grudniu częściej będzie można zrobić niedzielne zakupy. W 2019 r. sklepy będą otwarte 14 i 28 kwietnia oraz 15, 22 i 29 grudnia.

Handlowe niedziele 2019. Stacje pozostaną otwarte, ale co z Żabkami?

Od początku do niedzielnego zakazu handlu dodano kilka wyjątków. Zamknięte nie muszą być na przykład stacje benzynowe, apteki i punkty apteczne czy punkty gastronomiczne. To prawdopodobnie się prędko nie zmieni. Nie wiadomo, czy jednak w 2019 r. otwarte w niedziele będą mogły być także placówki pocztowe. Za takie uznają się niektóre sklepy sieci Żabka - i otwierają się również w niehandlowe niedziele. To bardzo irytuje związki zawodowe, które chcą uszczelnienia zakazu. Pojawił się już w tej sprawie zresztą projekt, ale jego losy są ciągle niepewne.