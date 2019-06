Henryk Kania po negocjacjach z sieciami handlowymi. "Zgodziły się podnieść ceny"

Henryk Kania, szef rady nadzorczej spółki o takiej samej nazwie poinformował, że sieci handlowe zgodziły się na podniesienie cen jego produktów. - Nie zawiedziemy dostawców, kooperantów i klientów - zadeklarował Kania.

- W ostatnich dówch-trzech latach doszło do dużej wojny cenowej w Polsce między sieciami handlowymi, co miało negatywny wpływ na nasze marże, a zdecydowana większość naszych przychodów pochodzi właśnie od nich. Jesteśmy po renegocjacjach cen dostaw naszych produktów do wszystkich sieci - mówi środowej "Rzeczpospolitej" Henryk Kania, szef rady nadzorczej spółki.