Historyczne porozumienie. Morawiecki: osiągnęliśmy to, co chcieliśmy

- Wspólna praca Grupy Wyszehradzkiej doprowadziła do sukcesu, który możemy przedstawić. To zarówno sukces finansowy, jak i dla architektury nadzoru - powiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki. - Chcieliśmy, aby te sumy były jak najwyższe - dodał.

- 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach. Takiej kwoty wcześniej nie było. To dobry kontrakt dla Polski. Razem z pożyczkami to ponad 160 mld euro. To będzie dobry zastrzyk inwestycyjny - zaznaczył szef rządu.