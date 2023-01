Hiszpańskie zamki na sprzedaż. Ceny? Czasem to tyle, co za apartament w centrum

Jednym z najtańszych zamków wystawionych na sprzedaż jest zameczek w katalońskiej miejscowości Vallfogona koło Tarragony. Od XII do końca XIII wieku był własnością średniowiecznego zakonu rycerskiego templariuszy, a następnie aż do XIX w. należał do joannitów. Budynek ma 600 metrów kwadratowych powierzchni, a działka, na której stoi - 1,2 tysiąca metrów. Jego cena to 650 tys. euro.