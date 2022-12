Pierwsze Mieszkanie. Z nowego rządowego programu może skorzystać nawet 40 tys. osób rocznie

Rząd chce dopłacać ludziom do tanich kredytów mieszkaniowych w ramach nowego programu Pierwsze Mieszkanie. Banki spodziewają się, że zainteresowanie programem będzie bardzo duże. A to rodzi pytania o to, czy nie skończy się kolejnymi podwyżkami cen na rynku. Jak twierdzi odpowiedzialny za projekt minister Waldemar Buda, tak się nie stanie. Mimo że beneficjentów programu rzeczywiście będzie sporo.