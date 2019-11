WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Wideo + 3 testyoranżadaczy to się opłaca 1 godzinę temu Hit dziecięcych lat. Jak smakuje dziś? W tym odcinku "Czy to się opłaca?" wróciliśmy do lat 90. i przetestowaliśmy popularną wtedy oranżadę. Czy smakuje tak dobrze jak w dzieciństwie?... Rozwiń Dzisiejszy odcinek upłynie nam na … Rozwiń Transkrypcja: Dzisiejszy odcinek upłynie nam na wspomnieniach z czasów dzieciństwa ponieważ będzie Spożywać takie Mi osobiście kojarzy się zgaszeniem pragnienia po lekcjach wf-u Kupowanie W kubeczku to 20 gr W sklepiku szkolnym Spożywał 8 dużych Pod wiejskim sklepem w czasie Chyba wszystkie łączyło jedno na nie mając Chory nie ma co Teraz uwaga A coś tam syknęła Takie landrynkami Nie pachnie dokładnie tak Miała 25 lat temu I odpowiednie się pieni Taka sama Nie różni się smakiem W porządku Dobra nie wykręt Właśnie nie jest bardzo słodka może nie jest taki smak intensywny Kiedyś z tego co pamiętam ale jeśli chodzi o nachalność tego Landrynkowe w smaku do takiej 6 Ten gaz to jest taki miejska po języku To właściwie Jest Woda syrop glukozowy Tej oranżady jest mniej cukru 100 ml Słuchaj słuchaj No rzeczywiście sporo tego Substancji różnych takich jaki to ma mieć McDonald Czerwone mi się przywołują Te jajeczka gorące lato krótkie spodenki piłka Wiesz kumple z boiska No fajna sprawa Dobrze To ile byś zapłaci Myślę że między 2.53 zł Podstawie 28 Złoty 99 buteleczka kosztuje Jedyne 9999 gr No proszę Zeta Że jest ciemno bardzo niedużo to zaraz pójdę kupię Jaką skrzynkę 59 gr to jest tak naprawdę koszt oranżady a 40 grosze Może ja 50 groszy niecałe 59 gr płaci za 300 To powiem ci że nie tylko smak jest jakby powrotem do roku 1991 roku Ale cenowo również No mega się opłaca To niedrogie bardzo niedrogie Miarę dobre to powiem że to się OK Ja jest Naprawdę Grosze niecałe za Oranżadę Nie Dla mnie to też się Nie polecam tego dlatego że to Zdrowy napój Lepiej byłoby te pieniądze zainwestować w Droższego No nie polecam bo to po prostu nie jest Smakowych walorów też nie ma wybity Podsumowując Moim zdaniem to się po prostu nie Nawet Jeżeli uważacie że