Hitowa akcja Biedronki kończy się w sobotę. Jak zdobyć brakujące naklejki?

Uwielbiana przez Polaków akcja Biedronki właśnie kończy się. Zbieranie naklejek "Gangu Mocniaków" potrwa już tylko do soboty 18 listopada. To ostatni moment, aby zdobyć brakujące nalepki. Tylko do tego dnia można skorzystać z karty Moja Biedronka, by za zakupy dostać większą liczbę naklejek.