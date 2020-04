H&M otwiera sklepy. "W zgodzie z najnowszym rozporządzeniem"

Obejrzyj także: Mandat za niewłaściwe zakupy? Prawnik radzi co zrobić

To oznacza jednak pewne obostrzenia. "Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa. W sklepach czekają na Was rękawiczki i żele dezynfekujące. Prosimy również o zachowanie bezpiecznego dystansu oraz wybranie płatności bezgotówkowej. Wasze zdrowie i zdrowie naszych pracowników jest naszym największym priorytetem, dlatego dziękujemy za stosowanie się do powyższych wymagań" - czytamy w poście.