H&M testuje wypożyczalnie ubrań. Za abonament przebierasz się do woli

Wiele osób kupuje ubrania, żeby je niedługo potem oddać. A gdyby tak było można tylko wypożyczyć za miesięczny abonament? Taki nowy pomysł zaprząta teraz głowy prezesów gigantów odzieżowych na świecie. Pomysł testuje właśnie H&M. Na razie na Chińczykach.

Chodzi nawet nie o całe H&M, ale o markę COS. Druga największa sieć odzieżowa na świecie, szwedzka H&M (największy jest hiszpański Inditex, m.in. Zara) podpisała w piątek umowę z chińską platformą YCloset. Ta zajmuje się wypożyczaniem ubrań.

Od teraz przez trzy miesiące będą na niej dostępne ciuchy z marką COS należącą do H&M. Ta oferta idzie w kierunku promocji świadomości ekologicznej i ograniczania zakupów. Zamiast kupować można teraz tylko wypożyczyć.

Na razie H&M dało sobie okres próbny. Ale podobne pomysły realizują już inni. Banana Republic of Gap Inc. i Bloomingdale’s to najbardziej znane na razie nazwy w świecie wypożyczania ubrań. Zasada jest taka, że płaci się miesięczny abonament i można przebierać w ofercie.

YCloset jest w Chinach największym tego typu przedsięwzięciem, z 15 milionami zarejestrowanych użytkowników. Ci najczęściej wybierają miesięczny abonament a nie płatność za jedną sztukę ubrania. Mają możliwość kupienia ubrania po okresie wypożyczenia.

H&M w ubiegłym tygodniu uruchomił pierwszą w Szwecji wypożyczalnię ograniczonej gamy świątecznych sukienek. Ma zamiar pobierać opłatę za każdy wypożyczany ciuch, a nie miesięczny abonament.

COS to jedna z nowych marek koncernu H&M, ale na razie większość zysków przynosi marka podstawowa. Według deklaracji firmy eksperyment z COS ma wysondować popyt na takie usługi. "Mamy wypożyczanie odzieży na swoim radarze od pewnego czasu i czujemy, że to właściwy model do eksploracji" - informuje firma.

- To ważne dla nas, żeby próbować nowego podejścia do naszych klientów i społeczności - powiedziała Reutersowi dyrektor zarządzająca COS Marie Honda, wskazując, że to może być przyszłość biznesu.