Holendrzy boją się odpływu pracowników z Polski. "Są coraz bogatsi"

Firma Indeed postanowiła sprawdzić, w jakich krajach za granicą chcieliby pracować Holendrzy. Okazało się, że najbardziej w USA oraz w... Polsce. Wyniki zaskoczyły lokalnych ekspertów. A holenderskie media sugerują, że to po prostu mieszkający w kraju Polacy chcą już wracać. I alarmują, że skutki mogą być opłakane.

Dziennik jednak uważa, że to nie jest tak, że nagle rodowici Holendrzy zapragnęli pracować w Warszawie czy w Krakowie. Gazeta sugeruje raczej, że po prostu polscy robotnicy myślą o powrocie do ojczyzny.

Cytowani przez gazetę eksperci firmy Indeed tłumaczą to po prostu świetną sytuacją gospodarczą nad Wisłą.

Ucieczka z Holandii? "Zależy od kursu euro"

- Na razie nic takiego nie widzimy - słyszymy od przedstawiciela firmy. Dodaje też, że firma szuka przede wszystkim pracowników do "prostych tymczasowych prac", na przykład ogrodniczych. A takie zlecenia póki co są zdecydowanie lepiej wynagradzane w Holandii niż w Polsce.

- Nasi pracownicy mogą zarobić na czysto 250-260 euro tygodniowo, już po odliczeniu podatków i kosztów noclegów oraz wyżywienia - słyszymy w NL Jobs. A to równowartość ok. 1100 zł.

- Skąd to się bierze? Do końca nie wiem. Taka praca w Holandii jest ciągle naprawdę nieźle wynagradzana. Może to jest tak, że przez lata z Polski budowlańcy wyjeżdżali, bo za granicą zarabiali kilka razy lepiej. I w końcu w Polsce nie było komu budować. Robotnicy w Polsce zaczęli więc żądać większych stawek. I Polacy z Holandii to widzą, że nad Wisłą można już naprawdę dobrze zarobić. No i jest się u siebie, a nie na obczyźnie - słyszymy od pracownika agencji pracy.