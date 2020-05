Home office bez zaufania. Pracodawcy śledzą swoich pracowników

Niektórzy pracodawcy mają bardzo ograniczone zaufanie do swoich pracowników i sprawdzają, co ci robią podczas pracy zdalnej. Zdarza się nawet, że zatrudniają do tego agencje detektywistyczne. Na razie taki proceder ujawniono w niemieckich firmach.

Szefowie kontrolują swoich pracowników, czy rzeczywiście sumiennie pracują w domu (pixabay.com)