Home&You będzie miał konkurencję. Do Polski wejdzie marka od Mr Price

Polska stała się jednym z najatrakcyjniejszych rynków dla zagranicznych marek. Będziemy pierwszym krajem w Europie, w którym zadebiutuje mrpHome. Pierwszy sklep ma się pojawić pod koniec roku - zapowiada prezes Mr Price.

Mr Price planuje wejście na polski rynek do listopada tego roku. To dopiero drugi kraj na półkuli północnej, w którym zagości firma. Wcześniej, w 2012 roku, pierwszy sklep otwarty został w Nigerii. Dlaczego Polska? To największa gospodarka we wschodniej części Europy - donosi serwis businesslive.co.za.