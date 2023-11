"Oszaleć można". Działkowcy bezkarni. Kończy się na pouczeniach

Do redakcji Gazeta.pl zgłosili się bezradni działkowcy, którzy alarmują, że ludzie przycinają różnego rodzaju roślinność i palą ją zamiast wywieźć do odpowiedniego punktu. Dym z palonych suchych liści i gałęzi to prawdziwa udręka zarówno dla działkowiczów, jak i właścicieli domów jednorodzinnych z ogrodami.