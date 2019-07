Pojechałem na budowę największego hotelu w Polsce. Usłyszałem, że jestem złodziejem samochodów

W nadbałtyckim Pobierowie buduje się największy hotel w Polsce. Inwestycja budzi olbrzymie skrajne emocje, bo kolos powstaje w samym środku lasu, tuż przy wydmach. Pojechałem zobaczyć nowy obiekt Tadeusza Gołębiewskiego na własne oczy. - Niech pan ucieka, wzywam policję - tak zostałem przywitany.

Teraz nie mniejsze emocje budzi budowa w Pobierowie. To ma być największy hotel w Polsce - z 1100 pokojami, które będą mogły ugościć nawet 3 tys. gości. Cały teren budowy zajmuje, bagatela, 30 hektarów. Nie tylko jednak skala inwestycji wzbudza zainteresowanie. Aby można było ruszyć z budową, trzeba było wyciąć ponad 1,5 tys. drzew. Dodatkowo okazało się, że były już wójt gminy Rewal, który dał zielone światło inwestycji, dziś jest… dyrektorem budowanego hotelu.

Postanowiłem pojechać na plac budowy. Hotel nie znajduje się jednak w samym Pobierowie. Od kurortu trzeba jechać około 10 minut przez gęsty las. Droga jest zresztą w dość kiepskim stanie. To może dziwić - przecież hotele Tadeusza Gołębiewskiego mają kojarzyć się z luksusem. Pierwsza część hotelu tymczasem ma być gotowa już w 2020 r. Trudno będzie więc wyremontować drogę bądź zbudować nową.

- Wzywam policję - mówi. Odpowiadam mu, że nie rozumiem, o co chodzi. Przecież na teren budowy nie wszedłem. - Pan zrobił zdjęcie rejestracji mojego samochodu. Teraz ktoś może mi go ukraść - krzyczy.

Z budki przy bramie wychodzi tymczasem inny mężczyzna. Przedstawia się jako Janek. Zgaduję, że pilnuje terenu. Pytam go, kim jest kierowca audi, ale on tylko macha ręką.

- Szef, to znaczy Tadeusz Gołębiewski? – dopytuję. – Tak, tak – odpowiada Janek. Bierze moją wizytówkę, ale nie dowierza, że jestem dziennikarzem. – Każdy może sobie coś takiego wydrukować, jaką mam pewność, że pan jest z prasy? – pyta. I mówi wprost, że na teren budowy nie wejdę.

Budowa jest ogrodzona zardzewiałym płotem z drutami kolczastymi. Ogrodzenie jednak zbyt szczelne nie jest. W wielu miejscach są dziury. Nie widzę też żadnych pracowników ochrony. W pobliżu widzę jednak robotnika. – Jak to wszystko wygląda w środku – próbuję pytać. – A nie wiem, nie mam zezwolenia, żeby wchodzić do hotelu. Pracuję tylko na zewnątrz - wyjaśnia.

Gdy pochodzę z drugiej strony, przebijając się przez gęsty las, widzę, że część obiektu ma zainstalowane okna. Jednak trudno mieć wrażenie, że budowa jest bardzo zaawansowana. Nie widać też ani śladu 3 tys. drzew, które właściciel miał zasadzić przy hotelu. To miało być takie "odszkodowanie" za wycinkę 1,5 tys. drzew.

Wracam na pobliską ścieżkę. Zauważam kilku turystów. Część z nich zboczyło na chwilę z trasy, by przyjrzeć się inwestycji. Trudno zresztą spotkać w Pobierowie kogoś, kto by o niej nie słyszał.

Przechodząca rodzina z dwójką dzieci jest trochę bardziej wyrozumiała. – Imponujące, naprawdę. Robi wrażenie. Chociaż do tego lasu to, powiedzmy sobie szczerze, tak średnio to pasuje – kwituje matka dzieci.