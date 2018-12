Idą święta, a ceny maku szalone. Będą dalej rosły

Koszt świątecznych wypieków z makiem w tym roku będzie wyjątkowo wysoki. Susza dała się we znaki producentom.

Makowiec to jeden z symboli świąt. W tym roku będzie wyjątkowo drogi. Jak donosi portalspozywczy.pl , w tym roku zbiory maku są wyjątkowo marne, a przez to ceny mocno skoczyły. A i bez tego jego produkcja jest trudna i kosztowna.

Plantatorów w Polsce jest zaledwie około 120. Biznes jest wymagający ze względu na Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. W tym roku swoje dołożyła jeszcze susza. - Zdajemy sobie sprawę, że zbiory w niektórych rejonach były nawet trzykrotnie mniejsze niż poprzednie, co ma ogromny wpływ na tegoroczne ceny. W zeszłym roku, o tej porze płaciliśmy ok 6-7 zł za 1 kg. Obecnie kosztuje on ok 16-17 zł/ kg. Co więcej, przewidujemy dalszy wzrost cen – mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Paweł Katolik, prezes Zarządu Katolik Group.