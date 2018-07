Idzie fala podwyżek. Więcej zapłacimy za gaz, prąd i paliwo

Rachunki za prąd, gaz i paliwo do samochodów mogą w przyszłym roku skoczyć nawet o 200-300 zł rocznie. Wzrost cen energii dla odbiorców indywidualnych to z jednej strony efekt sytuacji na światowych rynkach, ale z drugiej - polityki rządu.

Już 10 sierpnia o ponad 5 proc. proc. zdrożeje gaz. Ceny gazu zostały podwyższone o 5,9 proc. w stosunku do obowiązującej taryfy - pisze "Fakt".

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? Według szacunków Urzędu Regulacji Energetyki "kuchenkowicze", zapłacą rachunki większe średnio o 57 groszy miesięcznie.

Największa podwyżka czeka odbiorców zużywających duże ilości gazu - czyli tych, którzy dodatkowo ogrzewają mieszkania za pomocą gazu. Według URE zapłacą rachunki wyższe o ok. 11 złotych miesięcznie.

Jak pisze "Fakt", producenci prądu już po wakacjach mogą zawnioskować do URE o podwyższenie taryf na przyszły rok. Wzrost cen może sięgnąć nawet 15 proc., co oznacza wyższe o ok. 300 zł rachunki za prąd.