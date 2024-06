Ikea szuka pracowników do grania na komputerze. Kusi stawką

- Szukając pracowników, zaoferowaliśmy 6 tys. zł. na rękę miesięcznie. Wydawać by się mogło, że to godziwa stawka dla studentów czy - ogólnie - młodych osób, które chcą sobie dorobić w sezonie wakacyjnym. Tymczasem okazuje się, że nawet takie zarobki nie przyciągają do pracy. Ciężko jest znaleźć personel. To największy minus tego biznesu - przyznał Jacek Hołubowski, przedsiębiorca z Gdańska w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".