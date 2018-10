IKEA w Blue City szuka pracowników. Wiemy, ile można zarobić

14 zł na rękę za godzinę na zmywaku w restauracji, niespełna 12 – dla pracowników dbających o porządek "na sklepie". Wszystko na umowę o pracę. IKEA poszukuje pracowników do swojego nowego sklepu w warszawskim Blue City. Praca praktycznie od zaraz, bo wielkie otwarcie – według informacji Wirtualnej Polski - już 23 października.

Zadzwoniliśmy pod podany w ogłoszeniu numer i podaliśmy się za kandydata, by dowiedzieć się więcej. Kogo potrzeba? Chodzi przede wszystkim o dwa stanowiska. Pierwsze to klasyczna praca na zmywaku w salonowej restauracji. Stawka? 14 zł za godzinę na rękę.

Drugie natomiast to tzw. serwis sklepowy, czyli osoby odpowiedzialne za to, by na półkach był porządek, a „żółte torby leżały tam, gdzie powinny leżeć”. Tutaj można zarobić mniej, bo 15 zł brutto, czyli niespełna 12 na rękę. Ale można negocjować. – Wie pan, jeśli zobaczymy, że osoba jest chętna do pracy, ma doświadczenie i potrafi się porozumieć po polsku, to pomyślimy, żeby było więcej – słyszymy w słuchawce.