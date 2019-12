Ile choinek kupują Polacy? Znamy liczbę

W ostatnich latach Polacy coraz częściej stawiają na naturalne choinki kosztem sztucznych, plastikowych drzewek. Według danych Lasów Państwowych co roku do polskich domów trafia ich nawet 6 milionów.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, popularność żywych drzewek w ostatnich latach to efekt podejścia Polaków do świąt.

Wśród sprzedawanych przez leśników drzew dominują przede wszystkim rodzime gatunki, głównie świerki. Zazwyczaj pochodzą one ze specjalnych szkółek lub z wycięć, które mają przerzedzić las.

Lasy Państwowe co roku sprzedają około 100 tys. drzewek. Przy całym rynku prywatnych sprzedawców jest to jednak niewiele. Malinowska szacuje, że w sezonie Polacy kupują nawet 6 mln żywych choinek do swoich domów.