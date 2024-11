Ile kosztuje budowa domu? Przygotowaliśmy kosztorys

Analiza opiera się na danych z biuletynów kwartalnych Sekocenbudu, ale warto pamiętać, że podane ceny nie zawierają VAT, ponieważ inwestorzy mogą odliczyć go dzięki różnym ulgom podatkowym. Skupia się na kosztach budowy typowego, jednorodzinnego domu o powierzchni 100 mkw. w drugim kwartale 2024 roku, który jest popularny wśród prywatnych inwestorów.

- Podane dane mają charakter orientacyjny i nie obejmują kosztów zakupu działki, jej zagospodarowania oraz podłączenia mediów. Koszty te mogą się różnić w zależności od specyfiki projektu oraz warunków gruntowych i klimatycznych - podaje Wojciech Rynkowski.

Warszawa zdecydowanym liderem. Jest najdroższa

Budowa domów w Warszawie wiąże się z najwyższymi kosztami, stąd stolica jest często wyłączana z ogólnych analiz kosztów. Mimo to warto zauważyć, że w drugim kwartale 2024 roku koszt budowy metra kwadratowego w Warszawie sięgał niemal 5900 zł.

Najniższe koszty budowy notowano w województwach lubelskim, łódzkim i wielkopolskim; jednakże w województwie lubuskim były one najbardziej korzystne – 5316 zł za metr kwadratowy. W woj. mazowieckim ceny sięgały 5732 zł za metr kwadratowy.

W Małopolsce czy na Dolnym Śląsku ceny oscylowały wokół 5630 zł za mkw., a roczny wzrost kosztów w Małopolsce wyniósł 5,54 proc., co jest zbliżone do krajowej średniej, która wynosi 5,55 proc. – podkreśla Rynkowski.

Wydatki na prace ziemne, fundamenty oraz izolacje fundamentów i ścian wzrosły z 39 205 zł w drugim kwartale 2023 roku do 41 357 zł w 2024 roku, co oznacza wzrost o 5,49 proc. Stan surowy otwarty, czyli budowa ścian, stropów oraz dachów, wzrosła z 184 772 zł do 194 015 zł – wzrost o 5 proc.

Wydatki na prace wykończeniowe wewnątrz budynku wzrosły z 154 261 zł do 163 721 zł, co stanowi wzrost o 6,13 proc., natomiast zewnętrzne wykończenia, takie jak elewacje, wzrosły z 65 049 zł do 70 391 zł – wzrost o 8,21 proc.

Koszt budowy domu o 100 mkw w Małopolsce, wykluczając wewnętrzne instalacje, wynosił 443 108 zł w drugim kwartale 2023 roku, a w 2024 roku wzrósł do 469 295 zł, co oznacza wzrost o 5,91 proc.

Koszty instalacji we wnętrzu budynku

Po ukończeniu struktury budynku koszty instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych wzrosły z 23 442 zł do 24 371 zł, co stanowi wzrost o 3,96 proc. Cena instalacji centralnego ogrzewania wzrosła z 25 106 zł do 26 132 zł, co oznacza wzrost o 4,09 proc., podczas gdy koszty systemów wentylacyjnych spadły z 22 358 zł do 22 140 zł.

Największy wzrost kosztów, o 8,6 proc., dotyczył instalacji elektroenergetycznych – ich koszt wzrósł z 19 053 zł do 20 691 zł. Wydatki na instalacje teletechniczne wzrosły nieznacznie z 1173 zł do 1195 zł.

Łączny koszt budowy domu o powierzchni 100 mkw. wraz z instalacjami w Małopolsce wynosił 534 240 zł w drugim kwartale 2023 roku, a w 2024 roku wzrósł do 568 824 zł, co stanowi wzrost o 6,47 proc. - zaznacza Wojciech Rynkowski.