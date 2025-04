Tegoroczny hit wakacyjny. Było aż 100 tys. chętnych

Podlaski Bon Turystyczny to regionalny program dopłat do noclegów, który ruszył 20 kwietnia 2025 r.

W ramach programu każdy turysta przyjeżdżający do woj. podlaskiego na minimum dwa noclegi może otrzymać bon o wartości od 200 do 400 zł. Wysokość wsparcia zależy od obiektu:

- Jeden bon przysługuje na jedną rezerwację , więc jeśli przyjeżdżają dwie osoby, to na dwie doby korzystają z jednego bonu. Jeśli przedłużą pobyt o kolejne dwa dni, ale na nowej rezerwacji, to wtedy mogą wykorzystać drugi bon - podkreśla Sadowska.

Bon jest wysyłany na numer telefonu i działa jako dopłata do zakwaterowania w obiektach uczestniczących w programie.

W kolejnej turze do wygenerowania będzie więcej bonów , ponieważ samorząd planuje przeznaczyć na ten cel więcej środków niż przy pierwszym naborze. Dyrektor nie chce wskazywać konkretnych kwot, ponieważ jest to na etapie uzgodnień.

Z jej zapowiedzi wynika, że będzie jeszcze trzecia tura programu - na jesieni (na rezerwacje od września do grudnia). Pieniądze są zabezpieczone do końca roku.

Celem programu jest zachęcenie turystów do odkrywania dziedzictwa, kultury i przyrody woj. podlaskiego. Ma to być także wsparcie dla branży turystycznej w regionie, która napotyka ograniczenia w związku z sytuacją przy granicy z Białorusią . Samorząd chce w ten sposób pokazać, że Podlasie jest bezpieczne i warte odwiedzenia.

- Z punktu widzenia branży turystycznej to doskonałe narzędzie do wydłużenia sezonu i zwiększenia liczby rezerwacji w mniejszych, często rodzinnych obiektach noclegowych. Jednocześnie bon wpływa na wzrost świadomości turystów z innych części Polski, że woj. podlaskie to nie tylko kierunek wakacyjny, ale również idealne miejsce na weekendowy reset, slow travel czy podróże kulinarne - komentuje dla WP Finanse Karol Wiak z portalu nocowanie.pl.