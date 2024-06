Ile kosztuje budowa domu w 2024 r.? Zaskakujące wyliczenia

Analitycy Morizon.pl, Forbes i Gratka.pl przygotowali trzy warianty budowy nieruchomości - domu parterowego , piętrowego i z poddaszem użytkowym . W wyliczeniach założyli, że powierzchnia każdego z nich to 120 mkw.

Postawienie takiego budynku w stanie surowym kosztuje przynajmniej 246 700 zł, a średnio - 284 500 zł. Roboty wykończeniowe pochłoną nie mniej niż 177 100 zł, ale uśredniona kwota to około 203 700 zł.

Do tego należy doliczyć instalację (np. centralne ogrzewanie, gaz, woda i prąd) w cenie nie niższej niż 50 900 zł, a średnio - 58 600 zł. Sumując te wszystkie wydatki, analitycy doszli do wniosku, że można wybudować dom z poddaszem za 474 400 zł, czyli mniej niż pół miliona złotych. Uśredniona cena takiej inwestycji to 546 800 zł.