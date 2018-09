Ile śmietany w bitej śmietanie? Inspektorzy apelują, by nie dać się nabić w butelkę

Uwaga na tłuszcze zwierzęce i roślinne w produktach mlecznych. W świetle obowiązującego prawa bita śmietana może być tylko z mleka - przypomina Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). I apeluje o sprawdzanie etykiet.

Produkt mleczny z roślin

Trochę inny charakter miała inna głośna korekta nazwy produktu spożywczego. Sprawa jest jeszcze świeża, bo z lutego tego roku. Wtedy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadecydował, że producenci nie mogą korzystać z nazw, które sugerują, że to produkt mleczny w przypadku wyrobów pochodzenia roślinnego.

Co to oznaczało w praktyce? Że w chwili wejścia w życie wyroku masło orzechowe nie może się już nazywać masłem a mleko kokosowe – mlekiem. To samo dotyczy np. masła roślinnego.

Absurd? Tylko pozornie. Unijne dyrektywy, które ściśle wszystko regulują, to nie obsesja, a dbanie o dobro konsumentów. To nie do nich są bowiem adresowane, a do producentów i przedsiębiorców. I to oni są głównym źródłem narzekań. Nic dziwnego. Dla nich życie na pewno byłoby prostsze, gdyby nie musieli przestrzegać odgórnie narzuconych, ścisłych standardów.