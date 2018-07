1 z 12 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse praca + 1 bank ubs 2h temu 1 z 12 33 minut pracy na Big Maca, 11 dni na iPhone'a, czyli ile jest warta praca Polaka Ile musi tyrać Warszawiak? East News Podziel się Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, ile czasu trzeba pracować, by pozwolić sobie na zakup poszczególnych dóbr? Ile czasu zajmie zarobienie na najpopularniejszą kanapkę w sieci McDonald's lub najnowszego iPhone'a? Sprawdzili to analitycy banku inwestycyjnego UBS. W swoim raporcie porównali ceny 128 produktów i usług konsumenckich oraz zarobki przedstawicieli 15 zawodów w 71 miastach świata. Aby skutecznie porównać miasta, wszystkie lokalne ceny i zarobki zostały przeliczone na amerykańskiego dolara. Takie porównanie ma na celu pomiar dobrobytu poprzez oszacowanie, ile minut pracownicy w różnych krajach muszą pracować na zakup m.in. iPhone'a czy Big Maca. Dobra te, choć z pewnością nie pierwszej potrzeby, pozwalają na dokładniejsze porównanie wartości pracy w poszczególnych państwach. Różnice w poszczególnych krajach są spore. Przeciętny mieszkaniec Warszawy musi o wiele dłużej harować, by pozwolić sobie na tego rodzaju zakupy niż np. szary zjadacz chleba w Paryżu czy Berlinie. Zobaczcie, jak w takim porównaniu wypadają mieszkańcy polskich miast. Ile czasu musi tyrać Warszawiak, by sprawić sobie telefon Apple'a czy zjeść Big Maca. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne