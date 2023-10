Inflacja drenuje portfele Polaków. Coraz częściej szukają prac dorywczych

Polacy myślą o dodatkowym zarobku

– Ostatnie miesiące roku obfitują w kilka ważnych okazji, takich jak Wszystkich Świętych, Black Friday, święta Bożego Narodzenia i wyprzedaże zimowe, które generują zwiększenie mocy przerobowych w firmach oraz wydatków konsumenckich. Do tego potrzebnych jest więcej rąk do pracy niż na co dzień, ale niekoniecznie stałych etatów, bo koszty ich tworzenia są coraz wyższe – wyjaśnia Krzysztof Trębski dla "Rz".