Inflacja uderza, Polacy ograniczają wydatki. Dla wielu to będą znacznie skromniejsze święta

Polacy zaciskają pasa

Jeśli chodzi o prezenty świąteczne, to 36 proc. Polaków twierdzi, że kupi ich mniej niż przed rokiem. Jedynie 6 proc. uczestników badania chce kupić ich więcej, a 31 proc. - tyle samo, co rok temu. 20 proc. nie ma zdania na ten temat. Do tego dochodzi 6 proc. osób, które z powodu nieobchodzenia świąt nie kupuje prezentów.