Inflacja w 2022 roku będzie bardzo wysoka. Minister nie pozostawia żadnej nadziei

Średni poziom inflacji w tym roku wyniesie około 7 procent - prognozuje minister rozwoju i technologii Piotr Nowak. Szacunek ten uwzględnia już efekt działania tarcz antyinflacyjnych, a to znaczy, że na mniejszą drożyznę raczej nie ma co w tym roku liczyć. To złe wieści, szczególnie dla seniorów. Zapowiadana przez minister pracy i polityki społecznej waloryzacja rent i emerytur ma bowiem wynieść 6 procent.