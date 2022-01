Inflacja będzie dwucyfrowa. Nowy członek RPP nawet się o to założył

W środę w "Dzienniku Gazecie Prawnej" ukazał się wywiad z Koteckim, w którym poruszone zostały kwestie w ostatnich miesiącach dla Polaków kluczowe. Ekonomista ocenia bowiem, że już w styczniu inflacja może być dwucyfrowa, a zatem wynosić co najmniej 10 proc. (dane poznamy na początku lutego). Jeśli rzeczywiście tak się stanie, będzie to duży skok w porównaniu z grudniem 2021 roku, kiedy to wzrost cen wyniósł 8,6 proc.