Inflacja w Polsce. Ceny rosną, a będą rosły jeszcze szybciej. Ekspert nie ma wątpliwości

Drożyzna w sklepach w 2019 roku to początek. Eksperci prognozują, że w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej. - Do tego musiało dojść - mówi prof. Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Według danych miesięcznych GUS ceny wzrastają średnio o 2,6 proc. To jednak tylko teoria, bo koszyk inflacyjny zbudowany jest dość charakterystycznie. Pisaliśmy o tym niedawno w money.pl.

Spójrzmy na mięso. Kilogram schabu bez kości w styczniu kosztował przeciętnie 17,33 zł. W maju (to ostatnie dostępne dane, czerwcowe powinny pojawić się w najbliższych dniach) - 20,01 zł. To 15 proc. więcej.

Kilogram kurcząt patroszonych? Wzrost z 6,85 zł za kilogram do 7,61 zł. Ponad 11 proc. podwyżki. Do tego warzywa. Marchew od stycznia zdrożała według GUS o 22 proc., cebula o prawie 45 proc., a ziemniaki - o 74 proc.

Jednocześnie NBP podaje, że w 2019 roku ceny w całej gospodarce wzrosną średnio o 2 proc. A to dopiero początek. Skoro ceny tak galopują przy 2-proc. inflacji, to co będzie w najbliższym czasie?