Inflacja w Polsce galopuje. Czeka nas czas wyrzeczeń

Inflacja napędza presję płacową

Do tego rosną wynagrodzenia. - Przedsiębiorcy zaczynają silnie odczuwać presję płacową. Jeśli pracownicy słyszą, że ceny rosną, że politycy podnoszą sobie wynagrodzenia od 40 do 70 procent, a ich wynagrodzenia nie rosną albo wzrosły o 5 procent, no to mówią: co z nami? My też chcemy – relacjonuje Starczewska-Krzysztoszek.