Inflacja zjada oszczędności. Oto najlepsze środki tezauryzacji pieniądza

Jeśli jednak z tezauryzacją mamy do czynienia we współczesnej gospodarce towarowo-pieniężnej, to sygnał świadczący m.in. o braku zaufania społeczeństwa, jednostek czy organizacji do instytucji finansowo-bankowych, w tym do banków jako takich. Zjawisko tezauryzacji zwykle ulega nasileniu w okresie niepokojów społecznych, które wynikają z kolei z wysokiej inflacji, kryzysu gospodarczego lub z konfliktów zbrojnych.