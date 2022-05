Inflacja zżera podwyżki pensji i emerytur. Tyle powinien dołożyć rząd

W styczniu rząd podniósł pensję minimalną, a w marcu podwyżki dostali emeryci i renciści. Miały one być odpowiedzią na rozpędzającą się w naszym kraju inflację. Drożyzna jednak nie odpuszcza i sprawia, że to, co zyskali Polacy, nie niweluje już wzrostów cen. Dlatego potrzebna jest druga waloryzacja pensji minimalnej i rent i emerytur - o to apelują do rządu związkowcy z OPZZ. Ile powinny wynosić podwyżki, by pokryć inflację?