Informacja na wejściu do sklepu. Twardy orzech dla Inspekcji Handlowej

Raport z "czerwonej strefy". Wieluń żyje w nowej rzeczywistości

Wojtynek-Kordys tłumaczy, że sytuacja nie jest prosta i jednoznaczna. Do Izby docierają trzy rodzaje zgłoszeń. Klienci skarżą się na sprzedawców, którzy nie zachowują reżimu sanitarnego, sprzedawcy z kolei mają sporo do zarzucenia niektórym klientom. A do tego dochodzą jeszcze klienci, którzy skarżą się na nieodpowiedzialne zachowania innych klientów.

Inspekcja Handlowa przyznaje, że co do zasady odmówienie obsłużenia klienta bez uzasadnionej przyczyny jest wykroczeniem. Z drugiej jednak strony sprzedawca musi mieć poczucie bezpieczeństwa, a grupa klientów, którzy podczas zakupów nie zasłaniają twarzy takiego poczucia im nie daje. Sprawa jest więc skomplikowana, tym bardziej, że – jak mówi nam Monika Wojtynek-Kordys – reżimem sanitarnym zajmuje się co do zasady Sanepid.