ING Bank Śląski proponuje zdalne wsparcie specjalistów w założeniu firmy i konta firmowego

"Biznes to nieustanne wyzwania, wśród których znajdują się też trudności makroekonomiczne. Zwłaszcza ostatni rok możemy określić jako dość wymagający. Dane wskazują, że nasza gospodarka nieco przyhamowała, jednak w całym roku osiągnęliśmy wzrost, a Polska wciąż należy do grona liderów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Jestem przekonana, że firmy wykorzystają to do rozwoju własnych biznesów. W ING doceniamy ich zwinność w działaniu i ducha przedsiębiorczości. Chcemy być zaufanym partnerem, który ich wspiera i dostarcza rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu" - powiedziała Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.