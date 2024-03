InPost idzie na rekord. Spółka Rafała Brzoski ujawniła swoje plany

Cały 2023 r. okazał się dla grupy historyczny - przychody rok do roku wzrosły o 25 proc., do niemal 8,9 mld zł, liczba przesyłek zwiększyła się aż o jedną piątą, do prawie 900 mln sztuk, a zysk operacyjny EBIT skoczył o blisko 60 proc., do 1,5 mld zł.