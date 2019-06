InPost ostrzega. SMS-y łudząco przypominają te od operatora Paczkomatów

Czekasz na przesyłkę do Paczkomatu, a tu SMS z prośbą o dopłatę? Nie daj się oszustom i pod żadnym pozorem nie klikaj w linki.

Paczkomaty w całej Polsce pękają w szwach i jest to dowodem na to, że klientom usługa przypadła do gustu. Zdali sobie z tego sprawę oszuści i znaleźli podstępny sposób na wyłudzenie pieniędzy.