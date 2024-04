InPost wkracza do szpitali. "Ułatwi życie pacjentom"

Paczkomat na Lotnisku Chopina

Warto przypomnieć, że InPost postawił też swoje urządzenie na lotnisku Chopina w Warszawie. Lokalizacja nie jest przypadkowa - przy bramkach kontroli bezpieczeństwa. Chodzi o to, by niedozwolone w bagażu podręcznym przedmioty, nie musiały już trafiać do kosza. To m.in. flakony perfum o pojemności powyżej 100 ml, alkohole czy scyzoryki. Teraz będzie można je nadać w Paczkomacie i wysłać pod dowolny adres w Polsce, lub do innego takiego urządzenia w kraju.