InPost zwalnia dyscyplinarnie kurierów, którzy rzucali paczkami

W internecie pojawiło się amatorskie nagranie, pokazujące, jak kurierzy inPost rzucają paczkami klientów i świetnie się przy tym bawią. "Nie ma na to miejsca. Konsekwencje zostały wyciągnięte" - informują przedstawiciele firmy.

Na YouTubie pojawiło się nagranie ukazujące skandaliczne zachowanie kurierów inPost, którzy przerzucali paczki między samochodami. Na opublikowanym i datowanym na 21 marca nagraniu widać cztery dostawcze auta należące do firmy kurierskiej oraz kilku pracowników.

Auta są do siebie ustawione częścią załadunkową. Jeden z kurierów "rozdaje" paczki, wyrzucając je z auta. Inni łapią je, lub nie - bo im się nie udaje. Pracownicy przerzucają paczki, nie dbając o to, czy jest tam ostrzeżenie, że w paczce jest np. szkło, które łatwo potłuc. Część paczek ląduje na ziemi, inne - na pace auta. Wszystkie są traktowane jak worki z węglem.

Wszystko dzieje się w małopolskich Gorlicach. Do sprawy w "Gazecie Krakowskiej" odniósł się rzecznik inPost Wojciech Kądziołka. - Dla takiego zachowania, jak to widoczne na nagraniu, nie ma w naszej firmie akceptacji. Pracownicy, którzy się go dopuścili, zostali dyscyplinarnie zwolnieni – zapewnia rzecznik firmy kurierskiej.