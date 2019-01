Nie tylko przesyłki. W paczkomatach będzie można wypłacić pieniądze

Jest porozumienie InPost i Planet Cash, powstaną bankopaczkomaty. Maszyny nie tylko wydadzą paczki, ale i będzie można potraktować je jak zwykły bankomat.

To nowy pomysł InPost na rozwój sieci paczkomatów. Jak informują "Wiadomości Handlowe", firma zdecydowała się na łączenie maszyn z bankomatami Planet Cash. Pierwsze bankopaczkomaty już zostały rozstawione, niedługo będzie można z nich wypłacać pieniądze.

Z informacji "WH" wynika, że jak dotąd powstało kilkanaście takich bankopaczkomatów, w tym co najmniej cztery w Warszawie. Urządzenia są też rozstawione m.in. w Krakowie i Katowicach. Wypłata pieniędzy, jak i odbiór paczek odbywać się będą za pośrednictwem jednego panelu. Tym samym firmie udało się uniknąć montażu kolejnego modułu, który zdecydowanie ograniczyłby miejsce do przechowywania paczek.

Współpraca ma przynieść korzyść obu spółkom, tak zakładają ich właściciele. Zdaniem "WH", dla InPostu jest to szansa na ściągnięcie do bankopaczkomatów po raz pierwszy klientów, którzy z jakichś przyczyn unikali korzystania z paczkomatów, a tym samym oswojenia ich z maszynami. Z kolei dla Planet Cash możliwość pojawienia się w urządzeniach InPostu może być nowym impulsem do zwiększenia liczebności sieci.