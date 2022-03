Interesy Putina w Afryce. Te kraje go wspierają

- Rosja dostarcza ok. 30 proc. broni do Afryki. Kontrakty podpisywane są często na zasadzie dostęp do surowców za broń. Rosja nie rozmawia z obywatelami, tylko z elitami politycznymi. To było doskonale widoczne po przewrocie w Gwinei. Rosja daje wsparcie przy prowadzeniu kampanii politycznych. Posiada też wiedzę dotyczącą wydobywania i marketyzowania surowców naturalnych - powiedział w programie "Money. To się Liczy" prof. Andrzej Polus z Uniwersytetu Wrocławskiego.